Oson: с нами просто принимать платежи и думать о будущем детей!

17 ноября 2017 года, в рамках презентации Brio Group анонсировала открытие бесплатной школы программирования для одаренных детей и электронную платформу Oson Business.

Невозможно представить современный мир без высоких технологий. Специалисты в области IT-индустрии – самая востребованная категория в секторе актуальных вакансий. Профессиональные программисты – достояние страны, смело смотрящей в светлое будущее.

Поддержка одаренных детей – признак развитого государства. Талант ребенка должен найти применение независимо от материального положения родителей. Руководствуясь этими принципами, руководство компании Brio Group приняло решение о формировании детской школы программирования, с обучением на бесплатной основе.

«В настоящий момент мы ведем активную работу над этим проектом. Учебное заведение, откроет свои двери в ближайшее время», — рассказывает директор Исроил Урунов.

В ходе презентации, компания Brio Group презентовала электронную платформу Oson Business. Это финансовый инструмент, значительно упрощающий проведение внутренних операций организации. Выставление счета покупателю, прием оплаты, тщательный контроль денежных средств и подробная история всех действий. Что интересно, предприниматель абсолютно не зависит от собственного местонахождения, наличия и исправности терминала.

Нельзя не отметить, — Oson Business – это второй по счету продукт, выпущенный на отечественный рынок компанией Brio Group этой осенью. Электронная платежная система Oson™ работает с ноября 2017 года — успешно завершены все испытания и процесс бета-тестирования.

К достижениям компании, можно отнести активно растущую партнерскую базу. Уже сегодня, пользователи платежной системы Oson производят оплату множества разнообразных товаров и услуг. В данное время, происходит интеграция в систему коммунальных служб. Каждый новый партнер Oson™ – это новая возможность легкой и быстрой оплаты для пользователей.

«Всё просто», — таков девиз создателей электронной платежной системы Oson™. Действительно, все разработанные компанией Brio Group продукты, преследуют одну цель – сделать процесс оплаты самых разных, порой необходимых вещей быстрее и проще.