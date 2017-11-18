Прошла внеочередная конференция Творческого союза журналистов Узбекистана

17 ноября 2017 года в Национальном пресс-центре состоялась внеочередная конференция Творческого союза журналистов Узбекистана. В ней приняли участие депутаты Законодательной палаты и члены Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представители СМИ, председатели региональных отделений Союза, руководители информационных служб государственных и общественных организаций.

На конференции обсуждались мероприятия по обеспечению исполнения задач, определенных в постановлениях Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «О создании Общественного фонда по поддержке творческих деятелей Узбекистана «Илхом»» и «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Творческого союза журналистов Узбекистана», внесение изменений и дополнений в устав Творческого Союза Журналистов Узбекистана и другие вопросы.

Как отмечалось на конференции, успех реализуемых в нашей стране реформ, вхождение нашей страны в ряд развитых государств мира, наряду с другими сферами также зависит и от развития средств массовой информации, знаний и квалификации журналистов, работающих в медиа-структурах, их ответственности за профессию и самоотверженности.

При этом нужно отметить, что из года в год усиливается демократизация средств массовой информации. Это проявляется и в увеличении количества СМИ в нашей стране. В настоящее время функционируют более 1500 СМИ, и из них почти 53% телеканалов, 85% радиоканалов, более 69% газет и журналов являются негосударственными.

В нашу жизнь все глубже проникает наиболее оперативное средство массовой информации — онлайн издания. В настоящее время количество веб-сайтов, информационных порталов в домене UZ превысило 400 онлайн изданий, большинство их которых действуют на иностранных языках, и в этом направлении формируется новое творческое направление — Интернет-журналистика.

В докладе Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева «Развитие литературы и искусства, культуры — важный фактор повышения духовности нашего народа», изложенного 3 августа 2017 года на встрече с представителями творческой интеллигенции были выдвинуты предложения и идеи, которые ознаменовали новый этап в истории творческих организаций.

Об этом свидетельствуют: образование общественного фонда «Илхом»; обеспечение активных и нуждающихся в жилье журналистов домами; поддержка творческих изысканий; налаживание работы семинаров творческой молодежи Узбекистана; сотрудничества творческих союзов, клубов друзей; продление еще на пять лет срока дополнительных льгот и преференций, предоставляемых средствам массовой информации; повышение гонораров; финансовые меры поддержки Узбекского Агентства по печати и информации, Творческого союза журналистов и их территориальных подразделений.

Постановления главы нашего государства: «О создании Общественного фонда по поддержке творческих деятелей Узбекистана «Илхом»» от 9 августа 2017 года и «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Творческого союза журналистов Узбекистана» от 10 августа 2017 года, «О мерах по дальнейшему развитию деятельности организаций сферы культуры и искусства, творческих союзов и средств массовой информации, созданию дополнительных условий для стимулирования труда работников сферы» от 15 августа 2017 года, стали действительно важными событиями в национальном медиа-пространстве.

На конференции были предоставлены подробные сведения о реализуемых мерах в рамках обеспечения исполнения данных постановлений. Была проанализирована деятельность Творческого союза журналистов, связанная с организационной, творческой и общественной работой за период с начала года и до конференции, определены задачи на будущее.

На видеоселекторном совещании была выдвинута идея о создании Клубов дружбы между крупными предприятиями и творческими организациями. Так с Творческим союзом журналистов Узбекистана клуб дружбы создала Республиканская товарно-сырьевая биржа. За короткий срок сотрудничества уже был реализован ряд мероприятий, создан Клуб дружбы между двумя организациями, организуется деятельность веб-сайта клуба. В сотрудничестве с Биржей оказана материальная и моральная помощь группе пожилых журналистов, нуждающихся в социальной поддержке. Работа в этом направлении продолжается.