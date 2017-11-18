Стажировка в ZTE для студентов ТУИТ

17 ноября в Ташкентском университете информационных технологий им.Мухаммада Ал-Хоразмий, компания ZTE Corporation — крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного Интернета, провела презентацию о стажировке в представительном офисе ZTE Uzbekistan для студентов ТУИТ.

ZTE уже на протяжении более 12 лет осуществляет свою деятельность на рынке Узбекистана, способствуя стремительному развитию сферы ИКТ в нашей стране. Помимо поставки оборудования, ZTE уделяет внимание сфере образования. Компания ZTE безвозмездно предоставила систему Smart Classroom трем государственным вузам в Узбекистане: ТУИТ, ТГЭУ и СамГИИЯ.

Во время презентации выступил Мистер Ван Цянь, заместитель директора в ZTE Uzbekistan.

Он в частности сказал: «ТУИТ является великолепным университетом, подготовивших немалое количество выдающихся специалистов, которые сегодня работают в сфере телекоммуникаций, благодаря профессиональной работе и боевому духу каждого ученика из ТУИТ, ИКТ сфера в Узбекистане развивается стремительно быстро.

Узбекистан является страной, куда ZTE вошла в ранний период, и с тех пор активно поддерживает тесное сотрудничество с ТУИТ.

Самые первые сотрудники в ZTE также являлись выходцами из ТУИТ, и сегодня у нас работает большое количество выпускников ТУИТ.

Помимо сотрудничества в трудовой деятельности, наше представительство также осуществляло деятельность по обмену знаниями для студентов и предоставление Интеллектуального Класса на безвозмездной основе, все перечисленное доказывает глубокие и дружеские отношения между ZTE и ТУИТ.

ZTE — мировой лидер в области ИКТ, и владеет широкой платформой для развития. Мы надеемся, что данная стажировка поспособствует расширению видения у студентов, пополнению знаний, закаливанию духа, а также личному опыту и изменениям на пути от университета до карьеры. Платформа ZTE способствует личным достижениям, а самое важное — каждый из вас является будущей надежной сферы телекоммуникаций в Узбекистане.

Хочу пожелать каждому студенту иметь храброе сердце, большую мечту, достичь личностного роста в период стажировки в ZTE и пополнить базу знаний. Желаем Ташкентскому Университету Информационных Технологий процветания и стать вузом самого высокого уровня».

Сегодня ZTE привлекает молодых талантов на стажировку в компании мирового уровня. Цели для осуществления данной стажировки:

Выразить уважение, благодарность университету за воспитание талантливых и выдающихся студентов, предоставить профессиональное практическое обучение. Набор кадров. После окончания стажировки, согласно профессиональной исполнительности и требованиям компании, представительство ZTE будет отбирать лучших стажёров на работу в ZTE, имена этих студентов будут оглашены после полного отбора.

В процессе стажировки, у стажеров появится реальная возможность общаться со специалистами, работать в реальной рабочей среде и контактировать с клиентами и даже с иностранными специалистами, что позволит им полностью погрузиться в осуществление проектов и жизнь компании.

С презентацией проекта можно ознакомиться здесь