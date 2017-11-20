К 2021 году количество резидентов Mirzo Ulugbek Innovation Center составит 600 юридических лиц и объем их экспорта превысит $30 млн

Об этом было заявлено 14 ноября во время посещения Послом Израиля в Узбекистане Эдуардом Шапира и специалиста международного уровня, Акселератор-гуру Таль Катрана Дирекции Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center.

В ходе визита в Инновационный центр Эдуард Шапира и Таль Катран ознакомились с историей создания и деятельностью Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Сотрудники центра проинформировали гостья, что Инновационный центр создан для развития сферы ИКТ и увеличения доли данного сектора в ВВП Узбекистана, а также предоставили подробную информацию о льготах и преференциях, которые предоставляются резидентам Mirzo Ulugbek Innovation Center.

Отмечалось, что к 2021 году количество резидентов Mirzo Ulugbek Innovation Center, как ожидается, составит 600 юридических лиц и объем их экспорта превысит $30 млн. В результате доля ИКТ в ВВП Узбекистана достигнет до 4%.

В свою очередь, Посол Израиля в Узбекистане Эдуард Шапира и специалист международного уровня, Акселератор-гуру Таль Катран отметили, что внимание и поддержка государства, которое уделяется Mirzo Ulugbek Innovation Center в скором времени дадут свои плоды. Гости также высоко оценили поддержку государством сферу ИКТ в целом. Они подчеркнули, что Узбекистан идёт правильным путём развития.

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