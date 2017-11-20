Прием денежных средств в отделениях почтовой связи АО «Узбекистон почтаси» осуществляется с использованием банковских пластиковых карт

АО «Узбекистон почтаси» в связи с многочисленными обращениями клиентов по вопросу отправки международных денежных переводов с банковских пластиковых карт сообщает, что отправить международные денежные переводы в Российскую Федерацию, Казахстан, Кыргызстан, Украину, Беларусь, Молдову, Азербайджан и Армению можно как наличными деньгами, так и с использованием банковских пластиковых карт.

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