Приняты оперативные меры по устранению последствий кибератаки на отдельные сайты госорганов

20 ноября 2017 года были подвергнуты кибератаке и взлому некоторые информационные ресурсы организаций Узбекистана. Массовой кибератаке было подвергнуто более 60 тысяч ресурсов в различных странах мира. Благодаря оперативным мерам принятым специалистами по ИБ, местные информационные ресурсы соответствующих организаций уже работают в штатном режиме.

Центром UZINFOCOM и Центром информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка приняты оперативные меры по устранения источника атаки, создания резервных копий взломанных ресурсов для последующего изучения, а также восстановления последней актуальной версии системы с рабочими системными файлами и веб-сайтами организации.

В настоящий момент информационные ресурсы работают в штатном режиме. Последствия атаки полностью устранены. Также, проводится работа по изучению причин и способов проведения атаки, для выработки дальнейшего противодействия подобным действиям со стороны хакеров.

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