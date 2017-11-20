Продолжается прием заявок на Хакатон Open Data Challenge

Сегодня уже 10 дней, как открыт прием заявок на участие в Хакатоне Open Data Challenge и за это время на сайт Data.gov.uz уже было подано более 120 заявок.

Участники, желающие принять участие в конкурсе Open Data Challenge, должны пройти регистрацию до 24 ноября 2017 года при помощи специальной формы.

Основные мероприятия Хакатона пройдут с 30 ноября по 3 декабря 2017 года в Университете Инха в г. Ташкенте. 30 ноября и 1 декабря 2017 года участники Хакатона примут участие в тренингах и мастер-классах, которые будут проведены гостями конкурса.

2 и 3 декабря участники на базе полученных знаний на тренингах и рекомендаций менторов будут разрабатывать новые общественно-полезные проекты на базе открытых данных. Жюри конкурса оценят работы участников и опередят победителей по трем номинациям:

Лучший социальный проект на основе открытых данных (мобильное или веб-приложение, сервис, расширение, бот для мессенджеров или социальных сетей, устройства для сбора, обработки и представления данных);

Лучший бизнес проект на основе открытых данных (мобильное или веб-приложение, сервис, расширение, бот для мессенджеров или социальных сетей, устройства для сбора, обработки и представления данных);

Самый инновационный проект хакатона.

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