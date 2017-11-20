Разработана автоматизированная информационная система «Учет лекарственных средств „TS-АПТЕКА“»

Специалистами общества с ограниченной ответственностью «TETRASOFT GROUP» разработана система предназначенная для обеспечения полной автоматизации учета, делопроизводства и отчетности в подразделениях по работе с лекарственными средствами в аптеках.

Функциональные возможностисистемы: приход и возврат поставщику, переоценка, списание и инвентаризация, продажа лекарств делением пачки, лекарства, с истекающим сроком годности выделяются другим цветом, учет в складе на любой период (остаток), оборот на любой период (приход, расход), кассовый отчет на любой период чек (наличными, терминал), инкассация, кассовая книга, одновременное обслуживание несколько клиентов, отмена чека (возврат проданного товара), учет кассы производится со сменой кассира, (время открытия кассы, сумма наличными, терминал), формирование выходных документов в форматах офисных приложений (MS Word, MS Excel), автоматическое формирование документов по задан­ному шаблону; осуществить поддержку (по желанию клиента) торгового оборудования (штрих сканер…).

Авторам Тулкину Ахмаджонову, Жахонгиру Закирову и Нодиржону Махмудову на данный программный продукт выдано свидетельство № DGU 04716.

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