СП «Telecom Innovations» АК «Узбектелеком» приняло участие в IX Инвестиционном форуме «Байконур инвест» (Республика Казахстан)

15-16 ноября в Кызылординской области Казахстана проходил IX Инвестиционный форум «Байконур инвест», в рамках которого проходила секция «Казахстанско – Узбекское сотрудничество» и Выставка товаров Навоийской области Узбекистана.

В работе форума и выставки принимало участие совместное предприятие СП «Telecom Innovations», созданное с участием АК «Узбектелеком». С докладом «Освоение производства новых видов телекоммуникационного оборудования» на форуме выступил Генеральный директор СП «Telecom Innovations» Фирдавс Алиев.

В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по поставкам конечных устройств телекоммуникационного оборудования между ТОО «ERCOM» и СП «Telecom Innovations».

На выставке товаров Навоийской области на IX Инвестиционном форуме «Байконур инвест» была также представлена продукция СП «Telecom Innovations».

СП «Telecom Innovations» (Каталог продукции), расположенное в СИЭЗ «Навои», производит ADSL-модемы и DSLAM-оборудование для абонентов и АТС АК «Узбектелеком», оптические концентраторы для абонентов и АТС АК «Узбектелеком», приемники цифрового телевидения «set-top-box», другое операторское и абонентское оборудование.

Налаживание деловых контактов с предприятиями Кызылординской области Казахстана, соседствующей с Навоийской областью Узбекистана, позволит наладить добрососедские отношения между регионами и экспортные возможности производственного предприятия СП «Telecom Innovations» АК «Узбектелеком».