В семейных поликлиниках будет внедрена электронная система регистрации очереди

Глава нашего государства ознакомился с деятельностью семейной поликлиники №61 на массиве 6-А Сергелийского района.

В трехэтажной семейной поликлинике на 250 посещений действуют отделения УЗИ, цифрового рентгена, электрокардиографии, физиотерапии, клиническая и биохимическая лаборатории, дневной стационар. Созданы все условия для оказания квалифицированных медицинских услуг населению узкими специалистами, такими, как терапевт, педиатр, хирург, отоларинголог, окулист, невропатолог, иммунолог.

Одним из основных нововведений в семейной поликлинике является внедрение электронной системы регистрации пациентов на очередь. То есть пациент до прихода в поликлинику на прием к врачу через интернет или по телефону записывается в очередь с помощью установленной в регистратуре системы, что предотвращает волокиту и экономит время.

Президент нашей страны на примере семейной поликлиники №61 дал поручения по внедрению такой системы во всех первичных медицинских учреждениях столицы. Подчеркивалось, что реформы в сфере медицины, прежде всего, должны глубже внедряться в семейных поликлиниках, эти учреждения призваны улучшать показатели здоровья населения и должны регулярно представлять информацию о том, каких заболеваний стало меньше, какие диагностированы на ранней стадии и какое лечение проводится.

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