Сегодня отмечается Всемирный день телевидения

Всемирный день телевидения (World Television Day) — отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно, 21 ноября.

17 декабря 1996 года, на 88 пленарном заседании, Генеральная Ассамблея предложила отмечать этот Всемирный день с целью поощрения обмена телевизионными программами, прежде всего посвящённым таким проблемам, как мир, безопасность, развитие и расширение культурного обмена. (Текст Резолюции подготовлен 28 февраля 1997 года).

21 ноября было выбрано в ознаменование даты проведения в ООН в 1996 году первого Всемирного телевизионного форума.

В своём послании в 2002 году по случаю Всемирного дня телевидения Генеральный секретарь ООН отметил, что «ежегодное празднование Всемирного дня телевидения проводится для того, чтобы привлечь внимание к роли телевидения в продвижении мира и развития». Он сказал, что телевидение наряду с радио и Интернетом должно заботиться о том, чтобы не стать средством распространения нетерпимости, стереотипов, бесчеловечных материалов.

Телевидению в Узбекистане уже 61 год. 5 ноября 1956 года в Ташкенте было завершено строительство первого телевизионного центра в Центральноазиатском регионе. Была также построена телевизионная башня высотой 180 метров по индивидуальному проекту и установлены: однопрограммный ТВ-передатчик ТТР-5/2,5 мощностью 5 кВт (видео), 2,5 кВт (звук) и однопрограммный радиовещательный УКВ ЧМ передатчик мощностью 4 кВт с радиусом уверенной зоны приема 60-70 км.

Год назад мы публиковали статью «60 лет телевидению Узбекистана!»