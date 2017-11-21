Значение получения правовой охраны на товарные знаки и знаки обслуживания в развитии малого и среднего бизнеса

21 ноября 2017 года в гостинице «WYNDHAM Tashkent» прошла Пресс-конференция на тему «Значение получения правовой охраны на товарные знаки и знаки обслуживания в развитии малого и среднего бизнеса».

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 19 июня 2017 г. «О мерах по коренному совершенствованию системы государственной защиты законных интересов бизнеса и дальнейшего развития предпринимательской деятельности», в нашей стране последовательно осуществляются меры по созданию благоприятных условий для интенсивного развития малого бизнеса и частого предпринимательства, по дальнейшему укреплению правового механизма охраны и гарантий частной собственности, по улучшению инвестиционной среды предпринимательства.

В годы независимости создана прочная законодательная база, обеспечивающая защиту прав и законных интересов частных собственников, приоритетность прав предпринимателей, в частности, надежные правовые гарантии от неосновательного вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства при взаимоотношениях с государственными, правоохранительными п контролирующими органами. В частности, Закон Республики Узбекистан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров» можно привести в качестве примера, как один из законов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса в республике. В соответствии с данным Законом, товарный знак и знак обслуживания предназначены для различения товаров и услуг одного производителя от таких же товаров и услуг другого производителя и считаются объектами интеллектуальной собственности.

Независимо от того, какую продукцию производят малые и средние предприятия (МСП) или какие услуги они оказывают, по всей вероятности, часто используют и создают интеллектуальную собственность. Если это так, то они должны систематически обдумывать шаги, необходимые для охраны, управления и защиты интеллектуальной собственности с тем, чтобы получить от владения этой собственностью наилучшие коммерческие результаты. Если они используют интеллектуальную собственность, принадлежащую другим лицам, то в таком случае, они должны подумать о ее покупке или о приобретении прав на ее использование путем получения лицензии с тем, чтобы избежать споров и последующей дорогостоящей тяжбы.

Почти каждое МСП имеет торговое наименование, одно или несколько товарных знаков и должно заботиться об их охране. Большинство МСП располагает ценной и конфиденциальной деловой информацией — от списков клиентов до торговой тактики, которые им, по-видимому, необходимо будет охранять.

Однако, не все субъекты предпринимательства обычно, должным образом, оценивают стоимость интеллектуальной собственности и ее потенциал в плане предоставления возможностей для получения в будущем прибыли. Между тем, когда интеллектуальная собственность находится под правовой охраной и имеется спрос на продукцию и или услуги, охраняемые на рынке правами интеллектуальной собственности, она может стать ценным деловым активом.

В нашей республике товарные знаки охраняются на основе их регистрации в соответствии с правилами, установленными Законом Республики Узбекистан “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров», а также согласно международным договорам. Заявка на регистрацию товарного знака подаемся в Агентство.

За последние 5 лет (2012-2016 гг.) в Агентство по товарным знакам всего поступило 13359 заявок, из них 10362 заявки поданы национальными заявителями, 2997 заявок — иностранными заявителями.

Наибольшее количество из поданных заявок национальными заявителями приходится на субъекты предпринимательства, и составляют 74 % от числа товарных знаков, которые распределяются следующим образом: на долю обществ с ограниченной ответственностью и фирм — 6605 заявок, на долю частных предпринимателей — 1016 заявок, 24 заявки на долю унитарных предприятий.

Агентством по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан регулярно проводятся соответствующие мероприятия по повышению знаний субъектов предпринимательства в сфере правовой защиты объектов интеллектуальной собственности. В частности, ежегодно Агентство совместно с Государственным комитетом конкуренции Республики Узбекистан и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан проводят научно-практические семинары и круглые столы в регионах республики. Например, в текущем году в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях (12-14 сентября), Джизакской области (19 октября), Хорезмской области и в Республике Каракалпакстан (24-25 октября) и Самаркандской области (17 ноября) проведены научно-практические семинары на тему “Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания в Республике Узбекистан».

Также, 22-23 ноября текущего года Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) в сотрудничестве с Агентством и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан проводят региональный семинар на тему «Значение получения правовой охраны товарными знаками и знаками обслуживания с точки зрения перспективы развития малого и среднего бизнеса». На данном мероприятие будут участвовать специалисты ВОИС, представители из Индии, Ливана, Белоруссии, Азербайджана, Российской Федерации, а также Торгово-промышленной палаты, патентные поверенные и предприниматели Республики Узбекистан.

Кроме этого, на пресс-конференции ее участникам представлена информация по вопросам совершенствования нормативно-правовой базы в данной области, регистрации объектов интеллектуальной собственности, а также о других направлениях деятельности Агентства интеллектуальной собственности.