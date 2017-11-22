Делегация Узбекистана проводит переговоры с ведущими вузами Республики Корея

Делегация Узбекистана в составе и.о. министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзода Шерматов, министра высшего и среднего специального образования Инома Маджидова и ректора Университета Инха в г.Ташкенте провела встречи и переговоры с руководителями ведущих университетов Республики Корея.

Встречи состоялись в преддверии государственного визита в Республику Корея Президента Узбекистана, запланированного на 22−25 ноября.

В целях налаживания плодотворного сотрудничества с южнокорейсками вузами , делегация Узбекистана встретилась с руководством Сеульского национального университета (Seoul National University), Университета Корё (Korea University) и Университета Ёнсей (Yonsei University). Также запланирована встреча в технологическом Университете Ханянг (Hanyang University).

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы налаживания сотрудничества между высшими образовательными учреждениями Узбекистана и Южной Кореи, а также узбекская сторона пригласила этих университетов рассмотреть возможность открытия филиалов в Узбекистане, в частности по направлениям архитектура, градостроительство и гражданская инженерия.

Представители университетов отметили необходимость тщательного изучения этого вопроса, в т.ч. путем посещения Республики Узбекистан и анализа рынка. В связи с чем с их стороны будут образованы рабочие группы для дальнейшего изучения этого вопроса.

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