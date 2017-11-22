Расширяется сотрудничество с Университетом Инха Южной Кореи

И.о. министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов и ректор Университета Инха в г. Ташкенте Сарвар Бабаходжаев провели переговоры с Президентом Университета Инха в Республике Корея г-жой Сунья Чой.

Во время встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества и расширения образовательных программ в Университете Инха в г. Ташкенте.

В частности, была отмечена необходимость дальнейшего расширения направлений образования в бакалавриатуре, связанных с электронным бизнесом, так как имеющаяся база по преподаванию компьютерных наук и управления логистикой в университете создают условия для открытия и этих направлений. Кроме того, отмечена необходимость начала работ по открытию магистратуры в Университете Инха в г.Ташкенте.

Также проведена встреча со студентами последнего курса Университета Инха в г.Ташкенте, которые обучаются в Корее в настоящее время.

По итогам встречи представители двух университетов подписали протокол о намерениях по открытию программы магистратуры в Университете Инха в г. Ташкенте и предоставления трех грантов студентам Университета Инха в г. Ташкенте для обучения в магистратуре Университа Инха в Южной Кореи.

Во время встречи с руководством Медицинской школы Университета Инха Южной Кореи им предложено рассмотреть возможности открытия их филиала тоже в г.Ташкенте в будущем.

Стороны договорились о создании рабочей группы для изучения вопросов, связанных с возможным открытием филиала медицинской школы Университета Инха, а также их клиники, в т.ч. для предоставления услуг по телемедицине.

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